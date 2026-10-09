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Регионы России

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Посол РФ в Берлине заявил о поддержке немцами нормализации отношений с Россией

Посол РФ в Берлине заявил о поддержке немцами нормализации отношений с Россией

Нечаев подчеркнул, что у российской стороны нет проблем с немецким народом. Он отметил, что нормализация отношений между Москвой и Берлином отвечает национальным интересам Германии.

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