В США раскрыли причину приостановки ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану на фоне опасений, что эскалация конфликта может привести к истощению сокращающихся запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны (ПВО).
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