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Стало известно, что Земфира* затосковала по концертам в России

Стало известно, что Земфира* затосковала по концертам в России

У иноагента Земфиры* появилось неожиданное фото в Сети. Оказывается, главное желание исполнительницы хита “Хочешь” на Новый год — организовать тур по России.

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Комментарии
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Марина Стрижкова
Как тоскует по миллиончикам, которые ей понесут добрые россияне на Новый год. Истосковалась по баблу, бедняга.
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