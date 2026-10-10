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Глава «Рыбаря» намерен судиться с Черногорией

Глава «Рыбаря» намерен судиться с Черногорией

Руководитель интернет-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук оказался в Белграде после выдворения из Черногории и уже планирует судебное разбирательство.

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