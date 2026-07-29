Киев ожидает новый ракетный удар, Москва подняла в небо стратеги Ту-160 и Ту-95 Киев ожидает очередной массированный комбинированный удар в ночь со среды.
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Киев ожидает новый ракетный удар, Москва подняла в небо стратеги Ту-160 и Ту-95 Киев ожидает очередной массированный комбинированный удар в ночь со среды.
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