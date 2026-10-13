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ВТБ: рынок сбережений физлиц вырос с начала года на 2%

ВТБ: рынок сбережений физлиц вырос с начала года на 2%

По оценкам ВТБ, за 9 месяцев 2026 года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% и превысил 67,4 триллиона.

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