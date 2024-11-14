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Китай

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Чжу Фэнлянь: Консультации между АСТП и ФОТП возможны при признании Консенсуса 1992 года

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Консультации между Ассоциацией за развитие связей между двумя сторонами Тайваньского пролива /АСТП/ и Фондом обменов через Тайваньский пролив /ФОТП/ могут возобновиться, если власти Тайваня признают Консенсус 1992 года, который воплощает принцип одного Китая, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь на очередной пресс-конференции ведомства.

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