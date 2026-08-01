Играет рок, снимается в кино и растет без гаджетов: как выглядит 13-летний сын Жанны Фриске

Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева заметно повзрослел — Платону уже исполнилось 13 лет.
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