TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Играет рок, снимается в кино и растет без гаджетов: как выглядит 13-летний сын Жанны Фриске

Играет рок, снимается в кино и растет без гаджетов: как выглядит 13-летний сын Жанны Фриске

Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева заметно повзрослел — Платону уже исполнилось 13 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии