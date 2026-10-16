Глава «Росатома» Алексей Лихачёв анонсировал отправку дизельного топлива на ЗАЭС. «Мы сейчас готовим очередную колонну с дизтопливом, которое ещё больше увеличит энергетическую и топливную безопасность Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.