Hyundai Elantra восьмого поколения: старт продаж и все цены

Новое поколение седана Hyundai, восьмое по счету, наконец-то добралось до дилерских центров. Премьера модели состоялась еще в июне в Корее, где она известна под именем Avante, но теперь производитель раскрыл все детали, включая комплектации и стоимость, и начал принимать заказы.