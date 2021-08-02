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Сводный оркестр ВДВ выступит на фестивале Спасская башня

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сводный оркестр Воздушно-десантных войск (ВДВ) России выступит с отдельным номером на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади в Москве с 27 августа по 5 сентября.

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