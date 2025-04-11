Зак Крам: «Лука, Леброн и Риверс набирают 119,5 очка на 100 владений, пропускают 121,8 очка»

«Лейкерс» выступят в плей-офф так хорошо, как выступит их атака. Когда Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Риверс выходят на площадку вместе, «Лейкерс» набирают 119,5 очка за 100 владений – это выше, чем у 83% всех сочетаний в лиге (по данным Cleaning the Glass).
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