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Жена одного из обвиняемых попала в реанимацию после новости о теракте в «Крокусе»

Жена одного из обвиняемых попала в реанимацию после новости о теракте в «Крокусе»

Жена одного из обвиняемых по делу о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле», непосредственного исполнителя атаки на концертный зал Далерджона Мирзоева (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), попала в больницу, когда узнала о случившемся.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Об этом даже писать нет необходимости при таком количестве жертв от рук ее мужа.
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