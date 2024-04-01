Жена одного из обвиняемых попала в реанимацию после новости о теракте в «Крокусе»

Жена одного из обвиняемых по делу о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле», непосредственного исполнителя атаки на концертный зал Далерджона Мирзоева (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), попала в больницу, когда узнала о случившемся.
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