Согласие на обработку персональных данных в медицинской организации: когда оно нужно, а когда - нет

Нужно ли медицинской организации получать согласие на обработку персональных данных у каждого пациента? Когда данные можно обрабатывать без согласия, а когда оно обязательно? Разбираю избыточные согласия, рекламные рассылки, трансграничную передачу, отказ пациента предоставлять персональные данные и судебную практику.