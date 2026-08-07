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MeMo-Logic

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Согласие на обработку персональных данных в медицинской организации: когда оно нужно, а когда - нет

Нужно ли медицинской организации получать согласие на обработку персональных данных у каждого пациента? Когда данные можно обрабатывать без согласия, а когда оно обязательно? Разбираю избыточные согласия, рекламные рассылки, трансграничную передачу, отказ пациента предоставлять персональные данные и судебную практику.

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