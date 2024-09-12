ТАСС: в Краснодаре задержали бизнесмена Григоряна за хищение 7,2 млн у МО РФ

В Краснодаре сотрудники главного управления экономической безопасности МВД задержали по подозрению в хищении 7,2 миллиона рублей у Минобороны генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна.
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