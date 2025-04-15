Россияне разочаровались в электромобилях : продажи новых «электричек» в РФ упали почти на 70%

Согласно свежим данным агентства «Автостат», в России в I квартале 2025 года (январь-март) было реализовано в общей сложности 1854 новых полностью электрических автомобилей, что меньше результата прошлого года за тот же период сразу на 69% (!).
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