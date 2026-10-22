Певец Филипп Киркоров перед началом концерта "День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет" в Москве, 16 октября 2026 год © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиВ окружении Филиппа Киркорова обсуждают возможное прекращение сотрудничества артиста с певицей Марго.
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