В Братске состоялся экологический брифинг по проекту «Чистый воздух»

Традиционный брифинг, посвященный реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на территории города Братска, состоялся 11 октября в под председательством мэра города Сергея Серебренникова.
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