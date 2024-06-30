Заросший, шедевральный сад. Зачем возиться с газоном и создавать клумбы. 14 растений для цветущей поляны

Стрижка газона - одна из основных нагрузок дачника, а ведь газон урожая не приносит. Как-то я посадила газон из смеси полевых цветов и, когда ромашки распустились, поняла - это то, что надо! Косить не нужно и цветы цветут.
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