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Заросший, шедевральный сад. Зачем возиться с газоном и создавать клумбы. 14 растений для цветущей поляны

Заросший, шедевральный сад. Зачем возиться с газоном и создавать клумбы. 14 растений для цветущей поляны

Стрижка газона - одна из основных нагрузок дачника, а ведь газон урожая не приносит. Как-то я посадила газон из смеси полевых цветов и, когда ромашки распустились, поняла - это то, что надо! Косить не нужно и цветы цветут.

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