В мире наблюдается бум строительства дата-центров

Дата-центры сейчас обслуживают в том числе искусственный интеллект. Тому, к каким проблемам глобального масштаба это может привести, посвящена публикация в журнале The EconomistЕсли инвестиции в строительство дата-центров и замедляются, то об этом никто не сказал Марку Цукебергу, отмечает The Economist.