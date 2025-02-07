Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну банки как всегда селе на уме. У меня 3 года длились судебные дрязги со Сбером из-за блокировки ЗАРПЛАТНОЙ карты ко...У некоторых мигра...
  • Валентина Литвяк
    Запрещать и не пущать, это все, на что способны вороватые и бездарные чиновники. Чтобы решить вопрос демографии необх...В Вологодской обл...
  • Eduard
    А Балтика не ваша,Гренландия тоже!Дания усилит госу...

В мире наблюдается бум строительства дата-центров

В мире наблюдается бум строительства дата-центров

Дата-центры сейчас обслуживают в том числе искусственный интеллект. Тому, к каким проблемам глобального масштаба это может привести, посвящена публикация в журнале The EconomistЕсли инвестиции в строительство дата-центров и замедляются, то об этом никто не сказал Марку Цукебергу, отмечает The Economist.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх