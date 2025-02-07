В мире наблюдается бум строительства дата-центров

Дата-центры сейчас обслуживают в том числе искусственный интеллект. Тому, к каким проблемам глобального масштаба это может привести, посвящена публикация в журнале The EconomistЕсли инвестиции в строительство дата-центров и замедляются, то об этом никто не сказал Марку Цукебергу, отмечает The Economist.
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