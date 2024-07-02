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Еще один дом по программе реновации возведут в районе Выхино-Жулебино

Еще один дом по программе реновации возведут в районе Выхино-Жулебино

В районе Выхино-Жулебино планируют построить жилой дом с подземным паркингом по программе реновации. Об этом сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

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