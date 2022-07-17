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АПЛ «Тигр» проекта 971 «Щука-Б» в ходе модернизации получит новое вооружение

АПЛ «Тигр» проекта 971 «Щука-Б» в ходе модернизации получит новое вооружение

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Тигр" проекта 971 (шифр "Щука-Б"), проходящая ремонт с модернизацией на СРЗ "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), получит новый комплекс вооружения.

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