АПЛ «Тигр» проекта 971 «Щука-Б» в ходе модернизации получит новое вооружение

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Тигр" проекта 971 (шифр "Щука-Б"), проходящая ремонт с модернизацией на СРЗ "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), получит новый комплекс вооружения.
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