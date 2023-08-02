В Кузбассе открыт набор в Академию «Ангелы Плющенко»

1 августа в Кемерове стартовал набор детей в отделение Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Соглашение о создании третьего в стране филиала было подписано губернатором Сергеем Цивилевым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.