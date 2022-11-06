«Аксу» дома примет «Атырау» в 26-м туре КПЛ. Начало матча в 17:00 по времени Астаны. Таблица здесь. Аксу – Атырау Дата проведения 6 ноября, 14.
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