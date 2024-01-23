КОГО ХОТЯТ ВСЕ ЖЕНАТЫЕ МУЖЧИНЫ. АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЗАМУЖНИХ.

Так бывает, что мужчина вдруг устает. Нес, нес вашу семейную жизнь на шее и в один момент сдулся. Внешне это трудно заметить: он все так же отдает вам зарплату, ездит на службу, пьет на выходных пиво с друзьями.
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