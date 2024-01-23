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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

КОГО ХОТЯТ ВСЕ ЖЕНАТЫЕ МУЖЧИНЫ. АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЗАМУЖНИХ.

Так бывает, что мужчина вдруг устает. Нес, нес вашу семейную жизнь на шее и в один момент сдулся. Внешне это трудно заметить: он все так же отдает вам зарплату, ездит на службу, пьет на выходных пиво с друзьями.

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