В Осло заявили о скептическом отношении к идее о потолке цен на газ

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, Осло не может в полной мере поддержать предложение установить потолок цен на природный газ, так как подобная мера не решит основную проблему европейских стран, а именно нехватку этого ресурса.
По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, Осло не может в полной мере поддержать предложение установить потолок цен на природный газ, так как подобная мера не решит основную проблему европейских стран, а именно нехватку этого ресурса.
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