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Одной гранатой: ударные дроны группировки «Центр» уничтожили целый взвод боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Одной гранатой: ударные дроны группировки «Центр» уничтожили целый взвод боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Ударные дроны группировки «Центр» уничтожили целый взвод боевиков ВСУ. Операторы коптеров с системой сброса гранат штурмовой роты «Кобра» бригады «Чёрные Барсы» подгадали момент и одним точным сбросом ликвидировали приличное количество украинских боевиков во время ротации.

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