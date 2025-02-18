Одной гранатой: ударные дроны группировки «Центр» уничтожили целый взвод боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Ударные дроны группировки «Центр» уничтожили целый взвод боевиков ВСУ. Операторы коптеров с системой сброса гранат штурмовой роты «Кобра» бригады «Чёрные Барсы» подгадали момент и одним точным сбросом ликвидировали приличное количество украинских боевиков во время ротации.
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