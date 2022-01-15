Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 открыли в 3 торговых центрах Самары

В Самаре продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. С 31 декабря 2021 года в в трёх торговых комплексах областной столицы можно бесплатно за короткий срок, всего за 15 минут, узнать результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.