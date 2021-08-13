В Иркутске полицейские раскрыли серию краж катализаторов с автомашин

Сотрудники оперативно-сыскного отдела Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали шестерых мужчин в возрасте от 22 до 27 лет, подозреваемых в серии хищений катализаторов, четверо из которых ранее судимые за кражи.