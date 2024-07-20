Эдварда Била арестовали на 13 суток за заезд в форме "патрульного самокатчика"

В Москве суд арестовал скандального блогера Эдварда Била, который устроил заезд на трехколесном самокате в форме "самокатной патрульной службы", сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
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