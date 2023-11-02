Государственная примета: как определить наверняка, что пора «переобувать» автомобиль

Фото: globallookpress.com Два раза в год российские водители гадают: менять резину или не менять, пора или не пора? Полагаться на родной Гидрометцентр не стоит — чаще него ошибаются только финансисты, распределяющие народные блага мимо народа.
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