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День знаний: 17,8 миллиона российских школьников сядут за парты 1 сентября

День знаний: 17,8 миллиона российских школьников сядут за парты 1 сентября

1 сентября 2026 года Россия отмечает День знаний — государственный праздник, посвящённый началу нового учебного года.

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