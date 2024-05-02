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Роман Ротенберг: «Талант – это один процент. Все приходит за счет трудолюбия. Это есть и у Панарина, и у Кучерова. Поэтому они являются лучшими игроками в мире»

– Зачем СКА в 2017 году приобрел права на Никиту Кучерова? Вы верите, что он однажды сыграет за ваш клуб? – Мы с Никитой в очень хороших личных отношениях.

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