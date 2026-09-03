Каким АКБ можно доверять?

Читатели и подписчики «За рулем» выбрали 10 достойных брендов аккумуляторных батарей, а сейчас именно вы можете назвать лучшего производителя! Для этого голосуйте по ссылке в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и определяйте чемпионов.