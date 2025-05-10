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Газета Коммуна

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Историю подвига жительницы Воронежа представили на выставке в Москве

Историю подвига жительницы Воронежа представили на выставке в Москве

В Москве 24 апреля открылась выставка «Территория памяти и славы женского подвига». Все истории, фотографии, документы, представленные на ней,  были собраны в ходе марафона «Подвиг женщин Победы», стартовавшего в феврале 2025 года.

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