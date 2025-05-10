Историю подвига жительницы Воронежа представили на выставке в Москве

В Москве 24 апреля открылась выставка «Территория памяти и славы женского подвига». Все истории, фотографии, документы, представленные на ней, были собраны в ходе марафона «Подвиг женщин Победы», стартовавшего в феврале 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)