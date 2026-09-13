«Русские идут!»: Как Мерц, Туск и Макрон наживаются на страхе европейцев перед Москвой

Европейские лидеры всё чаще говорят о России так, будто конфликт уже вышел за пределы Украины и постучался в двери их собственных стран.
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Неужели европейцы настолько тупые, что не могут задать себе простой вопрос - зачем России завоёвывать Европу? Чтобы потом её содержать? Что в ней такого ценного? Ради чего ей класть мужиков, которых в России и так не хватает?