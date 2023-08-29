Папа Римский спровоцировал в твиттере подрыв дуп магнитудой 10 баллов

Ну прав то он прав, но смешно и то что буквально год назад всё шло в обратном направлении...

Ловчий

Хитрюга Папа. Выделил именно Петра и Екатерину. Петра того, который был подменён Ватиканом взамен настоящего и который по предварительному приказу Ватикана устроил реформу в стране и уничтожил все,что было связано с историей происхождения Руси. Ну и Катя из Германии, через которую были реализованы многие планы Запада затрагивающие свои интересы.