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Папа Римский спровоцировал в твиттере подрыв дуп магнитудой 10 баллов

Папа Римский спровоцировал в твиттере подрыв дуп магнитудой 10 баллов

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Папа Римский - на онлайн-встрече с российской католической молодёжью: Никогда не забывайте о наследии.

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Комментарии
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Алексей А
Ну прав то он прав, но смешно и то что буквально год назад всё шло в обратном направлении...
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11 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Чёй то он? Видимо накурился? Или сыворотку правды ему залили?
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8 час.
Ловчий
Хитрюга Папа. Выделил именно Петра и Екатерину. Петра того, который был подменён Ватиканом взамен настоящего и  который по предварительному приказу Ватикана устроил реформу в стране и уничтожил все,что было связано с историей происхождения Руси. Ну и Катя из Германии, через которую были реализованы многие планы Запада затрагивающие свои интересы.
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51 мин.

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