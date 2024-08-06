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Жительница Тазовского обвиняется в убийстве брата во время семейного застолья

Жительница Тазовского обвиняется в убийстве брата во время семейного застолья

Жительницу посёлка Тазовского обвиняют в убийстве брата, произошедшем во время семейного застолья. По данным следствия, женщина, находившаяся на условно-досрочном освобождении за прежнее убийство, нанесла родственнику три смертельных ножевых ранения.

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