После встречи с Навальной Байден объявил о 500 новых санкциях против России

Новые санкции США против России затронут финсектор и оборонно-промышленный комплекс.Президент США Джо Байден заявил о введении против России 500 новых санкций, касающихся борьбы с обходом прежних ограничений, а также финансового сектора и предприятий ОПК.
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