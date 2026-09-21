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Сообщество XRP ожидает обновления ключа, поскольку делегирование разрешений приближается к активации

Сообщество XRP ожидает обновления ключа, поскольку делегирование разрешений приближается к активации

XRP Сообщество бурно обсуждает предстоящую активацию поправки о делегировании разрешений. Данные XRPScan показывают, что PermissionDelegationV1_1, который должен начать двухнедельную фазу активации, получил 29 голосов одобрения 21 сентября 2026 года.

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