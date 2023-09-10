РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗИТА БЛИНКЕНА В КИЕВСКИЙ "МАКДОНАЛДС": ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ НЕ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ США

ФОТО: UKRAINE PRESIDENCY OFFICE/GLOBALLOOKPRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Эксперты и политические аналитики по всему миру гадают на тему того, зачем госсекретарь США Тони Блинкен в четвёртый раз приезжал в Киев.
Популярные статьи
- "Чем закончат русские всем уже и так понятно": После слов премьера Венгрии о судьбе России в США начался сущий кошмар
- Лиходеи впопыхах прячут свои самолёты и вертолёты: Россия отгрузила на передок то, что перепугало их до полусмерти
- «Школьная ловушка неразделенной любви» или... кирдык этой вашей... G-20...
Свежие комментарии