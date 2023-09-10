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РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗИТА БЛИНКЕНА В КИЕВСКИЙ "МАКДОНАЛДС": ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ НЕ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ США

РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗИТА БЛИНКЕНА В КИЕВСКИЙ "МАКДОНАЛДС": ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ НЕ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ США

ФОТО: UKRAINE PRESIDENCY OFFICE/GLOBALLOOKPRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Эксперты и политические аналитики по всему миру гадают на тему того, зачем госсекретарь США Тони Блинкен в четвёртый раз приезжал в Киев.

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Комментарии
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J
Jubar
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22 час.
лл
лина любимцева
Да Зеленский попросту может &quot;проиграть&quot;выборы и убыть куда ему заблагорассудится. К ДЕНЬГАМ СВОИМ! Зачем ему исчезать в США?
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18 час.

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