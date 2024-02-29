Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 начнется в 2026 году, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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