Ветеринар Дельгадо рассказала, что происходит в голове кошки, когда она спит

В состоянии дремы или сна коты проводят до 16 часов в сутки. Неужели в это время в их головах ничего не происходит? Там мертвая тишина и темнота и гуляет ветер? Видят ли кошки сны? В том, что животные в целом на это способны, был уверен еще древнегреческий философ Аристотель.
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