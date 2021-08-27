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Роскомнадзор предупредил банки о скорой блокировке четырёх неподконтрольных России VPN-сервисов

Роскомнадзор предупредил банки о скорой блокировке четырёх неподконтрольных России VPN-сервисов

Как стало известно, Центробанк России рассылает банкам письмо с просьбой указать, кто и зачем использует VPN-сервисы Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield.

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