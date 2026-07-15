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КСИР заявил о перехвате новейшего американского БПЛА FLM-136 LUCAS

КСИР заявил о перехвате новейшего американского БПЛА FLM-136 LUCAS

В районе стратегически важных объектов в Бендер-Аббасе и Лар на юге Ирана подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили новейшие американские беспилотные летательные аппараты FLM-136 LUCAS.

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