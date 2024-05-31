ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Милонов назвал бездетные семьи девиантными и призвал психологов и священнослужителей срочно помогать им

Милонов назвал бездетные семьи девиантными и призвал психологов и священнослужителей срочно помогать им

Депутат Милонов давно стал интернет-мемом. Очередное высказывание депутата соответствует его репутации: «Какой смысл иметь семью и не иметь детей? Это бессмысленная семья — сожительство с резиновыми куклами в семье без детей.

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Комментарии
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Элина Морозова
Когда  же его задвинут? С высокой  трибуны оскорбил миллионы семей. Маньяк какой то.
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2 д.
Майя Maja
Он этакий противовес- лоббист в Госдуме. На его фоне все остальные выглядят ну совсем умными и адекватными. Но мы-то знаем, что это не так))
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20 час.
АМ
Алиса Майская
Вот уж точно!)) Нужно чтобы был хоть один, очевидно, клинический идиот, чтоб все остальные за умных сошли.
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8 час.

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