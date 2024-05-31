Милонов назвал бездетные семьи девиантными и призвал психологов и священнослужителей срочно помогать им

Депутат Милонов давно стал интернет-мемом. Очередное высказывание депутата соответствует его репутации: «Какой смысл иметь семью и не иметь детей? Это бессмысленная семья — сожительство с резиновыми куклами в семье без детей.
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