Милонов назвал бездетные семьи девиантными и призвал психологов и священнослужителей срочно помогать им

Элина Морозова Когда же его задвинут? С высокой трибуны оскорбил миллионы семей. Маньяк какой то.

Майя Maja Он этакий противовес- лоббист в Госдуме. На его фоне все остальные выглядят ну совсем умными и адекватными. Но мы-то знаем, что это не так))