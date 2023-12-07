Протесты на границе вскрыли правду: Роскошные яхты и люксовые авто под видом гуманитарки ввозят на Украину Татьяна СергееваНа границе между Украиной и Польшей развернулась настоящая драма, в которой фуры с гуманитарной помощью смешались с автовозами, перевозящими роскошные автомобили и яхты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии