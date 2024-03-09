Театр абсурда
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Театр абсурда

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До 1812 года Молдавия была в Евросоюзе: историческое «открытие» спикера тамошнего парламента

До 1812 года Молдавия была в Евросоюзе: историческое «открытие» спикера тамошнего парламента

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу (председатель правящей либеральной партии "Действие и солидарность", сооснователь Amnesty International Moldova, НПО "Ассоциация за демократию" и Национального центра помощи и информации для НПО Молдовы "Контакт", член административного совета Центра правовых ресурсов Молдовы - соросовской структуры, гражданин Румынии, ближайший сподвижник Майи Санду) намедни в интервью румынскому телеканалу Digi24 сказал, что Республика Молдова обязательно будет частью ЕС до 2030 года: "Президент объявила 2030 год, это горизонт.

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