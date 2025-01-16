В Карелии не все семьи бойцов СВО получают помощь от государства

Жительница поселка Чална с двумя детьми-инвалидами вынуждена сама справляться со своими проблемами Текст, фото: Елена Малишевская В поселке Чална Пряжинского района Карелии из двадцати водоразборных колонок работают только восемь.
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