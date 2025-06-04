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Анджелине Джоли исполнилось 50 лет

Анджелине Джоли исполнилось 50 лет

Анджелине Джоли исполнилось 50 лет. Кажется, никому не нужно объяснять, кто это — актриса, долгое время входившая в число самых желанных женщин планеты, обладательница двух премий "Оскар", одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, многодетная мать, спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, режиссер нескольких военных драм, гражданка Камбоджи.

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